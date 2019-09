Cristiano Ronaldo revela segredos para tornar sonhos em realidade

Cristiano Ronaldo revelou como tornou os seus sonhos em realidade um dia depois de Lionel Messi ter conquistado o prémio The Best da FIFA, pela sexta vez, superando o português.

O madeirense partilhou uma fotografia no Instagram em que aparece descontraído a ler um livro, no sofá, e onde é possível ver o filho mais velho do jogador, sentado a escrever, a uns metros do pai.

Mas o que chamou a atenção dos fãs foi a descrição do retrato de família, em que se pode ler: "Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer."

Alguns fãs expressaram apoio ao jogador nos comentários da publicação, onde se pode ler: "Os cães ladram mas a caravana passa. Cristiano tu és o maior da história do futebol mundial." E ainda "O melhor do mundo Cristiano Ronaldo, Messi só joga no Barça, na seleção não joga nada, quem é melhor do mundo joga em qualquer lugar."