Cristiano Ronaldo revela sonhos no Dubai

Foi com emoção que, ao receber o troféu de jogador do século, nos Globbe Soccer Awards, que tiveram lugar no Dubai, Cristiano Ronaldo falou não do seu futuro, mas daqueles que esperam ser os dias risonhos de Cristianinho, que assistia, orgulhoso, na plateia.No discurso de agradecimento, o craque da Juventus não escondeu que tem o sonho de que o filho mais velho, de dez anos, lhe siga as pisadas no mundo do futebol, mas faz-lhe constantes alertas sobre as exigências da profissão.", diz, revelando os sonhos que tem para o filho.."Na gala de entrega de prémios, Cristiano Ronaldo fez-se acompanhar por Georgina Rodríguez, que brilhou com um vestido vermelho de lantejoulas muito sensual. A espanhola mostrou-se orgulhosa ao ver o namorado vencer mais um troféu.