Cristiano Ronaldo sai de casa e arrenda vivenda de luxo na Madeira

01:30

Rute Lourenço

Um mês depois de ter chegado à Madeira, Cristiano Ronaldo pôs fim à quarentena conjunta com toda a família e deixou o prédio de luxo no Funchal, que partilhava com a mãe, irmãs e sobrinhos.De forma a ter um pouco de privacidade, sabe oque o jogador arrendou, por 4 mil euros à semana, uma vivenda, isolada, no Caniçal, com cinco quartos, sala de jogos, ginásio, piscina e todos os luxos que não dispensa.É lá que tem passado os últimos dias, apenas com Georgina Rodríguez e os quatro filhos. "Ele sentia que precisava de espaço, que estava a sufocar dentro daquelas paredes e ali tem um amplo jardim. E claro, mais privacidade. Está muito habituado a uma vida reservada e estar com toda a família não é a mesma coisa", diz uma fonte.Segundo oapurou, Cristiano Ronaldo mantém uma rotina de treinos ativa e, por mais do que uma vez, já treinou no Estádio da Madeira, pertencente ao Nacional, que abriu portas propositadamente para o jogador, com o presidente do clube a dar-lhe pessoalmente as boas-vindas.