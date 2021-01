Cristiano Ronaldo segue filosofia do Feng Shui para decorar as suas casas

não deixa nada ao acaso e também a decoração das suas casas é pensada ao pormenor.Sabe-se agora que o craque segue a filosofia do Feng Shui para escolher que peças deve ou não usar nas suas moradias de luxo.A revelação é feita no livro, da autora Vanda Boavida, especialista em Feng Shui.Numa das paredes da sua casa de Madrid, o craque tinha um, pode ler-se no livro em que a autora explica como pode otimizar a sua casa através de escolhas acertadas, de acordo com o Feng Shui.Também no jardim de casa do craque, a palavra amor aparece por mais do que uma vez escrita em diversos locais, reforçando assim um dos pilares mais importantes da vida de Ronaldo. O jogador assinala ainda as conquistas profissionais com imagens de galas em que foi distinguido.Atualmente, o craque mora numa vivenda de luxo em Turim, cuja decoração foi recentemente remodelada, com a ajuda de Georgina Rodríguez, e de Paula Brito, designer de interiores que trabalha há anos com o jogador.