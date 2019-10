Cristiano Ronaldo: "Sinto-me mais relaxado quando estou em casa" Jogador está cansado de não poder desfrutar da sua intimidade em público.

Cristiano Ronaldo: "Sinto-me mais relaxado quando estou em casa"

01:30

A vida de Cristiano Ronaldo é alvo de todas as atenções. Mas o craque está cansado de não poder desfrutar da sua intimidade sem restrições. "Nos últimos 10 anos, perdi a minha privacidade. Não posso estar no parque com os meus filhos. Se for, as pessoas aparecem e eles ficam nervosos, a minha namorada fica nervosa, e eu também", explicou em declarações à imprensa à margem do lançamento da sua nova fragrância.



O jogador da Juventus só se sente ele próprio quando está no conforto do seu lar. "Sinto-me mais relaxado quando estou em casa, não há pressão ao contrário de quando treino ou jogo. Em casa, sinto-me em paz e livre", acrescentou. Ronaldo, recorde-se, está em Portugal a treinar com a Seleção. A namorada, Georgina Rodríguez, está numa viagem de trabalho à China.

Mais sobre