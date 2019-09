Cristiano Ronaldo: “Só confio em quatro pessoas em todo o mundo”

Na entrevista intimista que deu na terça-feira a Piers Morgan, no programa ‘Good Morning Britain’, Cristiano Ronaldo admitiu que só existem quatro pessoas em todo o Mundo em quem confia plenamente."Não vou dizer nomes, não é justo. Mas diria que são quatro. Tenho amigos muito chegados, família, mas a confiar a 100 por cento, talvez quatro pessoas. Para mim é suficiente. Esta vida é assim", disse o jogador, que gostava de recuperar a vida particular. "Após 15 anos, quero alguma privacidade. Não vou ao parque com os meus filhos. Se for, as pessoas aparecem e eles ficam nervosos, a minha namorada fica nervosa, eu fico nervoso. Não posso ser eu mesmo", desabafou.O internacional português não esquece os tempos difíceis que viveu muito antes da fama. "Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald’s por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, elas davam aquilo que sobrava. Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim."Questionado sobre o seu golo preferido, Ronaldo, de 34 anos, referiu que é, "de longe", o golo de bicicleta contra a Juventus. Contudo, nem este supera o sexo com a namorada. "Melhor do que sexo? Com a minha Gio, não", disse entre risos."Sou viciado no sucesso. E não acho que isso seja mau. Motiva-me"."A geração dele [Cristianinho] tem tudo facilitado. quero que ele sofra um pouco. como eu sofri"."A minha maior força é a minha mente. o talento não basta"."Não sei quanto posso valer, mas sei que tenho muito dinheiro no banco".Além de Georgina, há outra grande mulher na vida de Cristiano Ronaldo. Chama-se Dolores Aveiro e, tal como disse o jogador na entrevista a Piers Morgan, "tem sido o pilar da família" e tudo o que tem hoje deve-o a ela.O internacional revelou ainda que proibiu a mãe de ver grandes jogos, por ser muito nervosa. "Ela já desmaiou duas vezes no estádio. Já não tenho o meu pai e não quero perder a minha mãe, por isso peço a amigos para lhe fazerem companhia e ela passeia à volta da casa durante os dias de jogo."Valentina nasceu há menos de um mês e a mãe, Katia Aveiro, revela que não podia estar mais babada. A irmã de Ronaldo fez uma sessão fotográfica com a bebé e os filhos, mostrando a imagem de uma família unida. Os padrinhos vão ser o irmão da cantora Hugo e a sobrinha Alicia.Antes do programa ir para o ar, Piers Morgan perguntou a Cristiano Ronaldo se estava nervoso, ao que ele respondeu que "não", e o que esperava daquela entrevista."Quero falar sobre mim, Não quero esconder nada. Não quero ser uma pessoa diferente", disse o craque, que falou sobre as acusações de violação e chorou ao ver um vídeo do pai.