Cristiano Ronaldo surpreende com imagem arrojada

CR7 com o colega de equipa colombiano Juan Cuadrado

Foto: Direitos Reservados

06:00

Vânia Nunes

Cristiano Ronaldo já habituou os seguidores às mudanças radicais de visual e os últimos tempos têm sido pródigos nessa matéria. De regresso ao trabalho na Juventus, o craque de 35 anos deixou-se fotografar no balneário com o colega de equipa Juan Cuadrado, exibindo o cabelo solto, numa versão afro."O que é que vocês acham do meu visual como o do meu irmão?", questionou aos seguidores das redes sociais. O jogador colombiano entrou na brincadeira e também ele divulgou a imagem. "Fica-te bem o cabelo crespo", afirmou. Foram muitos os anónimos e figuras públicas que reagiram à imagem do namorado de Georgina Rodríguez, entre elas a apresentadora Cristina Ferreira, que deixou sorrisos na publicação.Há precisamente um mês, CR7 tinha partilhado outra selfie, já com o cabelo comprido, mas desta vez liso e também tinha pedido opinião a quem o segue: "Aprovado?". Mas este gosto por mudar de imagem já é seguido pelo filho do futebolista. Cristianinho, de dez anos, segue as pisadas e também os gostos do pai e, na quarentena, também adotou um look afro.