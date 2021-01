Cristiano Ronaldo surpreende Gio no 27.º aniversário

01:30

Bianca Pereira

Georgina Rodríguez completou esta quarta-feira 27 anos, mas os festejos começaram na véspera. Para assinalar a data especial, Cristiano Ronaldo surpreendeu a namorada com um jantar romântico à luz das velas. Nas redes sociais, Gio fez questão de partilhar com os seguidores alguns registos do momento, dando destaque às diversas pétalas e à rosa vermelha colocadas em cima da mesa de jantar.O jogador da Juventus ofereceu ainda um exuberante ramo de rosas vermelhas à sua mais que tudo. Encantada com a surpresa, a modelo declarou-se ao craque português. "Amor meu", escreveu como forma de agradecer os mimos. A espanhola teve ainda direito a uma declaração que o futebolista partilhou na sua conta de Instagram: "Felicidade ao amor da minha vida". Gestos românticos que comprovam que o casal continua mais unido e mais apaixonado do que nunca.Além do jantar romântico que ofereceu a Georgina, Ronaldo aproveitou o dia de folga da Juventus e levou a namorada numa escapadinha romântica a uma estância, no norte de Itália, perto de Turim. Num cenário repleto de neve, o casal desfrutou de um dia divertido e aproveitou para praticar esqui e andar de trenó na companhia de amigos.