Cristiano Ronaldo terá casado em segredo

Segundo a imprensa italiana,. De acordo com o site 'Velvet Gossip' e a revista 'Novella 2000', o internacional português deu o nó em segredo há meses, quando viajou com Georgina Rodríguez até Marrocos para umas férias em que o filho, Cristianinho, também esteve presente.Segundo estas duas publicações, terá sido depois disso que Cristiano Ronaldo se reuniu em Portugal com os advogados para alterar o seu testamento e incluir Georgina.As notícias avançadas pela imprensa italiana ainda não foram comentadas pelo craque.A 'Vidas' tentou contactar Dolores Aveiro e a irmã mais velha do craque, Elma, para obter uma reação em relação a este assunto, mas até ao momento tal não foi possível.A última vez que foi notícia que Ronaldo esteve em Marrocos foi em maio, quando esteve a acompanhar as obras do hotel que está a construir naquele local.