Cristiano Ronaldo terminou as férias e está de regresso a Portugal

Terminadas as férias de verão, onde o craque desfrutou de vários dias de descanso com a família entre a Grécia e a Riviera Francesa, Cristiano Ronaldo está de regresso a Portugal.. O craque português aproveitou a estadia para ir a um dos restaurantes mais conceituados da capital com a modelo e acabou por reunir alguns amigos e conhecidos.Visivelmente bronzeado, o jogador mostrou-se bastante descontraído e sorridente e revela que é sempre com grande felicidade que visita o seu país de origem.Na fotografia tirada na noite de ontem, é possível er CR7 e o Gio com o amigo de longa data, José Semedo e a atriz Silvia Rizzo.Recorde-se que, nos últimos dias, Ronaldo esteve a bordo de um iate de luxo, na Riviera Francesa, na companhia da família.