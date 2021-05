Cristiano Ronaldo tira carros de luxo de Turim

Vídeo mostra transportadora, com sede em Lisboa, a levar sete bombas do craque de Itália. Destino é ainda desconhecido.

01:30

Rute Lourenço

Cristiano Ronaldo aparecem a ser retirados da sua casa de Turim foi publicado pelo site Per Sempre Calcio, e aumentou as especulações de que o craque pode estar de saída de Itália.



Nas imagens – cuja data não foi revelada – pode ver-se que a transportadora portuguesa, com sede em Lisboa, RodoCargo é a responsável por levar alguns dos carros clássicos do futebolista da Juventus. O destino final não é, no entanto, para já, conhecido.



Ao longo dos últimos tempos muito se tem falado acerca da insatisfação de Ronaldo com a vida em Itália. No último jogo, frente ao Inter de Milão, o craque foi substituído aos 70’ e não escondeu o desagrado. Se dependesse da mãe, Dolores Aveiro, porém, o próximo clube já estava escolhido - o Sporting. “Para o ano ele joga lá em Alvalade, vou convencê-lo”, disse durante os festejos do título de campeão nacional.