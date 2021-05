Cristiano Ronaldo tira carros de luxo de Turim

Um vídeo no qual sete carros de luxo de Cristiano Ronaldo aparecem a ser retirados da sua casa de Turim foi publicado pelo site Per Sempre Calcio, e aumentou as especulações de que o craque pode estar de saída de Itália.Nas imagens – cuja data não foi revelada – pode ver-se que a transportadora portuguesa, com sede em Lisboa, RodoCargo é a responsável por levar alguns dos carros clássicos do futebolista da Juventus. O destino final não é, no entanto, para já, conhecido.