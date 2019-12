Cristiano Ronaldo vai falhar Natal na Madeira

06:00

André Filipe Oliveira

O clã Aveiro tem praticamente tudo pronto para a noite da Consoada. A garantia é dada por Dolores Aveiro, em exclusivo ao: "O Natal é na Madeira, com a família toda. Já tenho tudo comprado. Só o Ronaldo é que não pode, porque tem os compromissos profissionais no Dubai".Embora não conte com o filho, a nora Georgina e os quatro netos, tranquiliza: "No final do ano vamos estar todos juntos".A filha Katia Aveiro vem propositadamente do Brasil para viver este momento em família. "A Valentina está uma espertalhona. Isto agora com 10 netos e os filhos fica-se logo com a casa cheia", acrescenta.Sobre o aniversário que se avizinha - completa 65 anos a 31 de dezembro - Dolores só pede saúde: "É mais um ano, por mim ficava pelos 64, mas não dá (risos). Tenho saúde, estou feliz e sinto-me bem. É viver um dia de cada vez."Sobre os desejos para 2020, Dolores apela à compaixão: "Quero saúde e paz. Menos tristeza, como tem acontecido. Que haja mais amor".