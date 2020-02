Cristiano Ronaldo vai para a banheira com os quatro filhos e o resultado é hilariante

Jogador mostrou-se num momento divertido com as crianças

é um pai babado e nos últimos tempos partilha cada vez mais fotografias com os fãs em momentos de diversão com os quatro filhos: Cristianinho, de nove anos, Eva, Mateo e Alana, todos de dois.Esta segunda-feira não foi exceção com o craque a mostrar-se na banheira com as crianças., escreveu na legenda da imagem, captada pela companheira Georgina Rodríguez.Também a espanhola se mostra rendida às crianças e partilha vários momentos em família. Recentemente, Gio esteve na Semana de Moda de Milão e fez-se acompanhar por Cristianinho, que fez furor.