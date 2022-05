Craque do Manchester United mostrou-se ao lado dos dois melhores amigos, Miguel Paixão e José Semedo.

José Semedo, Miguel Paixão e Cristiano Ronaldo

Foto: Direitos Reservados

06:00

Cristiano Ronaldo aproveitou a pausa no campeonato inglês para viajar até Lisboa.Esta segunda-feira de manhã, o craque do Manchester United mostrou-se ao lado dos dois melhores amigos, Miguel Paixão e José Semedo, com o Tejo como pano de fundo.sabe que o futebolista esteve a almoçar num dos seus restaurantes favoritos da capital na companhia da namorada, Georgina Rodríguez.