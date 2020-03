Cristiano Ronaldo com a mãe, Dolores Aveiro

Foto: Direitos Reservados

03 mar 2020 • 12:04

Cristiano Ronaldo quer acompanhar de perto a evolução do estado de saúde da mãe e já informou a Juventus que pretende viajar ainda estar terça-feira para a Madeira.Segundo o CM apurou, o jogador que esteve em Madrid no último fim de semana, tinha voltado na segunda-feira para Turim, de onde deverá agora viajar para o Funchal.Dolores Aveiro sofreu um AVC esta madrugada e encontra-se internada no