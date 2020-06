Cristiano Ronaldo visita obras da nova mansão em Cascais

Cristiano Ronaldo aproveitou dois dias de folga da Juventus para uma escapadinha a Portugal. Na última segunda-feira, o craque esteve a almoçar na zona do Guincho com a namorada, Georgina Rodríguez, e, segundo apurou o CM, aproveitou a estadia para acompanhar o andamento das obras da nova moradia de luxo que está a construir na zona da Quinta da Marinha, em Cascais.O futebolista adquiriu recentemente, por oito milhões de euros, um terreno de dez mil metros quadrados e as obras já começaram. Ao longo dos últimos dias, pessoas da confiança de CR7 têm visitado o local para acompanhar o andamento da construção, mas esta semana Ronaldo quis ver com os próprios olhos como se estava a desenvolver o projeto. Georgina acompanhou-o e não resistiu a publicar, nas redes sociais, uma fotografia perto da zona em que estará localizada a futura mansão da família.Apesar de os investimentos no nosso país serem cada vez maiores [CR7 tem mais duas casas no coração de Lisboa], o CM sabe que o jogador não pensa em morar em Portugal quando terminar a carreira. "A ideia é estabelecer-se em Madrid, mas manter uma forte presença em Portugal", explica uma fonte.Há mais de um ano, Cristiano Ronaldo decidiu comprar um prédio para toda a família no Funchal. Além da mãe e dos irmãos, que ficaram com os pisos de baixo, o prédio conta ainda com um duplex reservado para o craque. No topo do edifício há uma luxuosa piscina com vista para o mar.Em dezembro do ano passado, Cristiano Ronaldo foi notícia por ter comprado o apartamento mais caro de Lisboa. A penthouse, no coração da cidade, junto à avenida da Liberdade, custou ao craque 7,2 milhões de euros.Há mais de três anos, Ronaldo comprou este apartamento na avenida da Liberdade, que é atualmente a sua morada sempre que vem a Lisboa. O jogador ocupa os últimos pisos, com acesso direto da garagem ao interior do duplex. Casa tem um vistoso piano na sala.