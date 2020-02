Cristiano Ronaldo vive Dia dos Namorados... a quatro

View this post on Instagram Family’s lunch ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 14, 2020 at 7:10am PST

partilhou na sua conta de Instagram como celebrou oE surpreendeu ao mostrar que a data não foi passada apenas com, mas também com a mãe Dolores e o padrasto, Andrade. "Almoço em família", escreveu o craque ao partilhar a fotografia.Na manhã desta sexta-feira, Gio já tinha revelado que a relação com a sogra já estava sanada ao partilhar que Dolores a tinha ensinado a fazer o prato favorito de Ronaldo, bacalhau a brás.A zanga entre Dolores e Georgina, recorde-se, começou quando a espanhola estava grávida de Alana Martina.Durante os últimos dois anos, o clima de tensão marcou a relação entre as duas que nem se sentavam lado a lado no estádio para apoiar CR7. Agora, a paz parece voltar a reinar na família Aveiro.