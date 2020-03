Cristiano Ronaldo volta à Madeira pela mãe

Dolores Aveiro, de 65 anos, continua internada e a receber acompanhamento médico, uma semana depois de ter sofrido um AVC isquémico. A matriarca do clã Aveiro continua no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, embora já queira voltar à sua rotina. Deverá ter alta no decorrer desta semana.Devido ao estado de saúde da mãe, Cristiano Ronaldo decidiu voltar à terra natal para a acompanhar. Aterrou no Funchal na madrugada de ontem, acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e pelo filho Cristianinho.A família saiu do jato privado com várias malas de viagem, captando mais atenções, e deixando no ar a possibilidade de permanecer vários dias na Madeira. E tal pode mesmo acontecer, isto porque o Comité Olímpico Nacional de Itália ordenou a suspensão das "atividades desportivas de qualquer nível" durante três semanas, até 3 de abril, devido ao coronavírus. Caso seja aprovado o decreto de lei, todos os jogos da Serie A - categoria da Juventus - vão ficar sem efeito.Os filhos todos reunidosCom o regresso de Cristiano Ronaldo ao Funchal, a família fica toda reunida. O craque junta-se aos restantes irmãos, Hugo, Elma e Katia, que não arredam pé do hospital. O estado de saúde de Dolores Aveiro tem melhorado de dia para dia, como informou a família."Graças a Deus, está tudo a correr bem. Nesta semana já vai para casa", explicou Elma ao. Neste regresso, o coração da responsável da família enche-se de amor ao ver a casa cheia com a presença dos quatro filhos e do neto Cristianinho.Mateo, Eva e Alana, de dois anos, não acompanharam os pais na viagem ao Funchal, na Madeira.Os bebés ficaram em Turim, Itália, ao cuidado das amas, uma vez que Cristiano Ronaldo optou por não colocar os meninos em ambientes de risco, como aeroportos e locais de grande afluência. Mesmo à distância, Georgina Rodríguez mantém o contacto diário com as responsáveis pelo bem-estar dos três bebés.A ausência de novos dados acerca do estado de saúde de Dolores Aveiro tem deixado os seus milhões de admiradores em alarme. Alguns têm mesmo solicitado imagens do internamento da matriarca dos Aveiro, algo que irritou Katia."Gente, lá porque eu não publico fotos da mãe na cama do hospital não quer dizer que ela não esteja bem. Eu respeito muito a saúde e com ela não se brinca, nem tão pouco se faz dela um motivo de exposição. Entendo que estejam preocupados e queiram saber da mãe, mas nós, família, pedimos respeito", escreveu a empresária nas redes sociais, sublinhando que não a pode expor mais. "Desculpem mas não pode ser."