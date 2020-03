Cristiano Ronaldo volta a visitar a mãe na Madeira

Cristiano Ronaldo com a mãe Dolores Aveiro

Foto: Instagram

09 mar 2020 • 06:00

Cristiano Ronaldo continua preocupado com a mãe, Dolores Aveiro, de 65 anos, que sofreu um AVC na madrugada da passada terça-feira e está hospitalizada desde então no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.Este domingo, a chegada do jogador à Madeira estava prevista para as 22h50, sendo esta a segunda vez que o jogador visita a mãe após o susto. A viagem estava prevista acontecer após o fim do jogo da Juventus contra o Inter de Milão, que decorreu ontem ao fim da tarde.O craque revela querer manter-se próximo da progenitora nesta fase mais delicada, apesar de Dolores já se encontrar estável, a recuperar.Recorde-se que Katia Aveiro também já esteve no Funchal para apoiar a mãe neste momento.