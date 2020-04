Cristiano Ronaldo volta aos estudos: "Desafia-te sempre"

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo mostra-se a correr com Georgina Rodríguez na quarentena

Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs ao revelar que tem aproveitado para estudar durante a quarentena que está a cumprir com a família no Funchal, na ilha da Madeira.O jogador da Juventus mostrou-se em casa, sentado à mesa com um caderno e uma caneta., começou por escrever, através das redes sociais., disse.Sem desvendar a que matéria está dedicado nos estudos, mostrou-se sorridente por esta nova ocupação.Os milhares de seguidores não resistiram a elogiar o craque., foram algumas das mensagens deixadas na publicação do internacional português.Os momentos que tem passado durante a quarentena têm sido partilhados nas redes sociais com regularidade e fazem as delícias dos fãs.Recentemente, CR7,na terra natal, mostrou-se a treinar com a namorada, Georgina Rodríguez . Além da namorada,