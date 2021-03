Cristina Caras Lindas critica Júlia Pinheiro por "explorar história" e não ajudar

A antiga apresentadora lembrou que nunca virou as costas a ninguém e que essa é também uma missão da televisão. "Foi sempre isso que eu fiz nos meus programas e com o meu próprio orçamento. Que sentido faz irem contar as suas terríveis histórias de vida sem ajuda alguma. Que maravilhoso seria no final da história contada como por milagre surgir a ajuda/solução", completou.



Esta não é a primeira vez que o vespertino de Júlia Pinheiro, na SIC, recebe críticas do mesmo teor.



Cristina Caras Lindas mantém há cerca de cinco anos uma postura mais assertiva sobre a programação da televisão portuguesa. O seu regresso à antena chegou a estar em cima da mesa, mas nunca chegou a ver luz verde. Por enquanto, continua longe da ribalta.







A comunicadora ficou muito sensibilizada com a história de Marta Romão, convidada de Júlia Pinheiro nas tardes da SIC, mas ficou irritada pela forma como a apresentadora 'descartou responsabilidades'., começou por escrever indignada nas redes sociais.