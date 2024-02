Cristina criticada por conversa sobre genitais Apresentadora falava sobre concorrente do ‘Big Brother’.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

01:30

Depois de uma conversa insólita no programa ‘Dois às 10’ (TVI), segunda-feira, sobre genitais, Cristina Ferreira foi duramente criticada no programa ‘Noite das Estrelas’ da CMTV. Maya considerou mesmo a conversa “constrangedora”. Decorria o programa da manhã, da TVI, quando Cristina Ferreira, em conversa com Cláudio Ramos, desvalorizou o facto



de o concorrente Hélder do ‘Big Brother - Desafio Final’ tomar banho nu. “A pila não é muito diferente”, disse. “É tudo igual. Uma pila é uma pila.” Já o comentador Adriano Silva Martins considerou que o momento “não dignifica a televisão” e que “o Cláudio e a Cristina têm muito mais para oferecer”.

