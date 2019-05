Cristina dá azeitonas estragadas a chef do 'Masterchef'

Cristina Ferreira começou esta sexta-feira o seu 'Programa da Cristina' sentada no sofá a espreitar a televisão... que emitia o formato brasileiro do 'Masterchef', onde um dos jurados é o chef Henrique Fogaça, que já foi premiado com a famosa estrela Michelin.

Depois, o chef apareceu em estúdio e foi convidado por Cristina, que assumiu ser grande fã do formato, revelando que antes de adormecer espreita alguns episódios que dão na televisão por cabo, para cozinhar.



E apesar de Fogaça ter dito que estava tudo bem... a verdade é que nem tudo correr pelo melhor, apesar do chef não ter revelado o "segredo" em direto. Esse "segredo" foi revelado, já no final, por Cristina, que assumiu que tinha dado comida estragada para o chef preparar a refeição.





Ver esta publicação no Instagram Fogaça e Thiago no pedaço @oprogramadacristinasic Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 3 de Mai, 2019 às 3:32 PDT





"Vou ser se tenho alguma coisa no frigorífico além de azeitonas estragadas! Então não é que dei azeitonas estragadas ao do 'Masterchef', achas normal?", disse Cristina para Hernâni Carvalho. "Tinha aquilo ali aberto no frigorífico e... mas ele provou e disse que estava bom".



"Então estavam foram de prazo, não estavam estragadas", disparou o cronista criminal. "Ele não quis dizer é que estava mau", rematou Cristina com uma gargalhada.