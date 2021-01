Cristina decide arrancar com gravações na TVI com mais de 100 pessoas em tempo de pandemia

Cristina Ferreira decidiu avançar com as gravações do concurso de talentos ‘All Together Now’, que reúne mais de 100 jurados, vários concorrentes e dezenas de profissionais da equipa técnica no mesmo espaço - a Altice Arena, em Lisboa - quando Portugal atravessa um dos períodos mais críticos devido à pandemia de Covid-19. O CM testemunhou a chegada de vários ativos da TVI ao local das filmagens, enquanto muitos elementos da equipa responsável pela produção do formato se concentravam no exterior a conversar, sem máscara, como foi o caso das cantoras Andrea Soares e Liliana Almeida. Fernanda Serrano, Pedro Teixeira e Cláudio Ramos foram alguns dos rostos que marcaram presença no arranque das gravações do programa, com estreia prevista para março.O início das gravações gerou revolta e a polémica estalou com vários espectadores a apontarem o dedo à diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal. "O problema é poder sonhar nas contingências atuais, mas a pandemia tira tudo, até a possibilidade de sonhar. Há quem tenha a vida mais facilitada", "tenha vergonha! Um programa na Altice quando os espetáculos de cultura estão proibidos" e "haja respeito pelo próximo", pode ler-se no Instagram de Cristina.A TVI informou que está em curso um "Plano de Contingência para garantir a segurança dos envolvidos", que passa por "realização de testes", "medição de temperatura, desinfeção das mãos e atribuição de máscara", "distribuição dos 100 jurados por 4 grupos", "proibição de circulação sem máscara" e a "Colocação de acrílicos na bancada dos 100 jurados, para que não haja contacto entre eles".O CM tentou obter um esclarecimento por parte da DGS, mas sem sucesso até esta quarta-feira à noite.‘All Together Now’ é um programa de talentos que convida cantores a solo, em dueto ou em grupo, a apresentarem-se frente a uma plateia de 100 personalidades conhecidas, como cantores, atores, apresentadores ou modelos. O formato tem origem britânica e já foi produzido em 15 países. Por cá, é gravado na Altice Arena.Vários cabeleireiros e outros profissionais ligados ao setor revelaram-se contra a mudança de visual de Cristina Ferreira, que colocou extensões, numa altura em que este tipo de serviços se encontra fechado.