Cristina declara-se a Ruben Rua nas férias: "Das pessoas de que mais gosto na vida"

Duas das pessoas que mais gosto na vida. Falta o Frade que não é dançarino.









A dias de começar o desafio da minha vida, é a energia e a felicidade que fazem a diferença", escreveu, agradecendo aos amigos, que se mantêm a seu lado.

Ruben Rua dá show de dança em férias com Cristina







Depois de o CM ter noticiado que Cristina Ferreira e Ruben Rua estavam juntos, em segredo, durante as féria s da apresentadora num barco de luxo, a apresentadora partilhou momentos com o modelo a quem teceu rasgados elogios.Num vídeo em que Ruben surge a dançar com outra das suas melhores amigas, Cristina escreveu: "