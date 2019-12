Cristina defende Ângelo das críticas

"

", afirmou esta manhã durante o programa, em conversa com Cláudio Ramos."Eu li alguns comentários menos felizes, nas redes sociais, dizendo que ele foi salvo porque cometeu um erro, porque é figura pública, porque esteve no hospital a usar os nossos dinheiros… Quem provoca um acidente e vai parar ao hospital também cometeu um erro, e está lá, e não é porque as pessoas cometem erros que não têm de ser salvas e não têm de ser ajudadas", continuou.