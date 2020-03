Cristina e Cláudio cada vez mais distantes

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

01:30

Rute Lourenço

Durante cerca de um ano, foram vizinhos de programa, inseparáveis, e revelavam uma relação de grande cumplicidade, mas a troca de estação de Cláudio Ramos colocou um fim na amizade com Cristina Ferreira e, agora, os dois já não escondem que estão cada vez mais distantes.Nas últimas entrevistas que deu, o novo apresentador do ‘Big Brother’, da TVI, deixou transparecer o mal-estar ao revelar que deixou de ver o programa em que participou e que ele e Cristina seguiram caminhos diferentes. Tanto que agora conta que o afastamento é necessário. "Não é bom nem para nós nem para a imprensa; intoxicarmo-nos com excesso de informação. Tanto a Cristina como eu temos uma vida ocupada.Não faz sentido nenhum passarmos a vida a falar um do outro. Escolhi o meu caminho e ela tem o dela", fez saber Cláudio em entrevista à ‘TV Guia’, acrescentando, no entanto, que ambos guardarão para sempre excelentes memórias dos tempos que trabalharam juntos. "Cruzámo-nos num belíssimo momento. Tenho a certeza absoluta que um dos melhores momentos da vida dela foi trabalhar comigo, e dos meus trabalhar com ela", fez saber Cláudio Ramos, que se mostra radiante com o novo desafio profissional.Desde o primeiro dia que Cristina Ferreira se mostrou triste com a saída de Cláudio e por só ter sabido da notícia praticamente ao mesmo tempo que foi anunciada publicamente. O mal-estar foi notório e a estrela da SIC não o escondeu, não fazendo grandes referências ao antigo vizinho, após a sua saída, revelando mágoa.Desde então, os dois apresentadores continuam a seguir-se nas redes sociais, mas nunca mais interagiram com comentários ou colocando ‘gostos’ nas fotografias um do outro.