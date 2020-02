Cristina e Daniel Oliveira encontram-se para decidir futuro

Encontrar uma solução para o futuro do 'Programa da Cristina' e um novo parceiro para a apresentadora é a atual prioridade de Daniel Oliveira.Segundo foi possível apurar,E nada melhor do que o local onde, há um ano e meio, começaram a preparar o caminho da estrela na SIC para se reunirem.escreveu Cristina, referindo-se ao Hotel Ritz, em Lisboa.Curiosos, os fãs depressa começaram a questionar quem é que os dois iriam "roubar" à concorrência, sendo Pedro Teixeira um dos nomes mais sugeridos pelos seguidores.No entanto, Cristina mantém-se em silêncio sobre a identidade do seu próximo vizinho.