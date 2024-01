Cristina e João regressam da 'lua de mel'. Veja as fotos! Apresentadora e o namorado foram surpreendidos no aeroporto à chegada das Maldivas

Cristina e João regressam da 'lua de mel'. Veja as fotos!

27 jan 2024 • 16:19

Sónia Dias

Cristina Ferreira e João Monteiro regressaram este sábado a Portugal, depois de uma semana romântica nas Maldivas.

O CM surpreendeu o casal à chegada no aeroporto de Lisboa, poucas horas antes de Cristina assumir a apresentação do programa 'Dança com as Estrelas', na TVI.

A apresentadora, de 46 anos, e o tenista, de 30, já não escondem o amor que os une. À chegada do aeroporto, o casal entrou num carro conduzido por um motorista, rumo a casa de Cristina Ferreira.

Recorde-se que ao longo da semana a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou nas redes sociais algumas fotos desta 'lua de mel' no paraíso. Numa delas é possível ver o casal a desfrutar de um jantar romântico na praia.

