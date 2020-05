Cristina Esteves enfrentou tumor maligno no lábio: "Foi retirado, levei 30 pontos"

15:17

Cristina Esteves esteve esta terça-feira no 'Programa da Cristina', SIC, e recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida, em 2014, quando teve que enfrentar um tumor maligno no lábio. Na altura, a jornalista da RTP teve que ser operada de urgência.", começou por partilhar durante a conversa com Cristina Ferreira.", continuou, mostrando que manteve sempre uma atitude otimista perante o sucedido. "".A jornalista de 47 anos recordou ainda outro dos momentos trágicos do passado, a morte do seu pai aos 16 anos. "Foi de repente. Foi muito complicado. O meu pai morreu na véspera do meu 17º. aniversário. Gerou-me uma revolta com tudo. Lembro-me quando ia sair e olhava os pais com os miúdos. Sentia alguma inveja e perguntava-me porque é que me tinha acontecido aquilo. Ia a várias igrejas perguntar o porquê... Queria saber razões. Não consegui obter respostas, na verdade não há resposta. Vamo-nos conformando, mas o tempo não apaga. Há sempre saudade"