Cristina Ferreira à descoberta do interior do país Primeira paragem foi a aldeia de Marialva, na Guarda.

Cristina Ferreira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Entre a mudança da SIC para a TVI, Cristina Ferreira goza agora um período de férias, antes de iniciar funções oficiais, a 1 de setembro, na estação de Queluz de Baixo. A aldeia de Marialva, com apenas 250 habitantes, no distrito de Guarda, foi a primeira paragem da apresentadora, que está decidida a descobrir o Interior de Portugal, longe de multidões, na companhia do filho, Tiago, e dos familiares mais próximos.



Nas redes sociais, Cristina partilhou alguns detalhes dos primeiros dias, em que ficou hospedada num exclusivo hotel de charme, onde o valor mínimo de uma noite ronda os 395 euros. Umas férias que se revelam bastante diferentes do habitual devido às condicionantes da pandemia, uma vez que, no verão, Cristina costumava optar por destinos paradisíacos, longe de Portugal.

Mais sobre