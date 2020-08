Cristina Ferreira: A intimidade secreta com o menino bonito que nunca esqueceu

Há muito que a cumplicidade de Cristina Ferreira e Ruben Rua dá que falar.e levou a vários rumores de um envolvimento romântico, que ganham cada vez mais força.Pela primeira vez, a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, na companhia de mais dois amigos em comum. Uma situação que preferiu esconder durante os primeiros dias mas que acabou por ser denunciada pelas várias fotografias e vídeos partilhados por ambos nas redes sociais.Entre mergulhos e brincadeiras, a proximidade do modelo e da apresentadora é inequívoca e é notória a amizade especial que tem crescido ao longo dos últimos anos e que Cristina faz questão de manter., revelou Cristina no Instagram.Uma história de cumplicidade que se estende para além da televisão e que dura há vários anos, com Ruben a confirmar a evidente "química" que sente com Cristina Ferreira. ", revelou o modelo em entrevista à revista ‘Cristina’, em que ambos protagonizaram uma capa escaldante e revelaram alguns detalhes do início da amizade., disse Cristina na mesma publicação, sem medo de assumir o carinho especial por Ruben, que é uma das suase que mantém um papel constante na sua vida pessoal e profissional. Devido às mudanças radicais na sua vida, Ruben tem sido um dos seus confidentes e portos de abrigo, em quem confia para desabafar e partilhar as suas conquistas.Apesar de atualmente Ruben Rua ter terminado o vínculo contratual com a TVI, o futuro continua por definir e está em aberto o seu regresso ao canal. "Ainda não posso revelar mas em breve terei novidades sobre o meu futuro profissional", disse o apresentador em declarações à ‘Vidas’, em que se mostra recetivo a novos projetos televisivos, que podderão passar pelo seu regresso à estação de Queluz de Baixo, uma vez que sempre foi uma "aposta" de Cristina Ferreira.Pela primeira vez desde há vários anos, Cristina não partilhou as suas férias com António Casinhas. O ex-companheiro, pai de Tiago, era presença assídua nas férias em família em Vila Nova de Milfontes. Apesar da separação, o ex-casal mantinha uma rotina familiar em prol do filho em comum.Catarina Duarte, José Frade e também Ruben Rua.Ao longo do último mês, antes de regressar ao ativo, Cristina fez questão de se dedicar em exclusivo à família e ao núcleo de pessoas mais íntimo, da sua inteira confiança.