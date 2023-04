Cristina Ferreira aceita convite de Rúben Rua e fãs pedem: "Fiquem juntos"

12:58

"Gosto muito de os ver juntos. Sempre gostei e nem sei bem porquê...Fazem O casal!"; "Só o amor importa"; "Como é bonita a vossa cumplicidade"; ou "Ficam tão bem juntos" foram alguns dos comentários deixados na fotografia partilhada pela diretora da estação de Queluz de Baixo.

Cristina Ferreira aceitou o convite de Rúben Rua e foi almoçar com o colega e amigo a um restaurante em Lisboa. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou o momento no Instagram e revelou que pediu ao apresentador para a levar a umRúben Rua respondeu ao pedido da amiga de longa data e ainda ofereceu um presente: um DVD do filme 'Mamã', de Xavier Dolan. As imagens partilhadas pela apresentadora deram azo a comentários dos fãs, que fizeram um pedido a Cristina Ferreira:, escreveu uma internauta na caixa de comentários.