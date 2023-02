Cristina Ferreira acusada de copiar vestido Apontaram o dedo à apresentadora pelas semelhanças com o modelo usado por Chiara Ferragni e ela viu-se obrigada a justificar a escolha do look.

Cristina Ferreira acusada de copiar vestido

01:30

Humberto Barbosa

Não é a primeira vez (e, certamente, não será a última) que Cristina Ferreira surpreende os telespectadores com a escolha de visual. Agora, na celebração dos 30 anos da TVI, a diretora de Entretenimento e Ficção, mostrou-se num vestido branco que tinha escrito os nomes dos programas nos quais tinha participado no canal. No entanto, a apresentadora foi acusada de copiar o vestido que a ‘influencer’ italiana Chiara Ferragni utilizou no Festival de Sanremo, a 7 de fevereiro, e que continha alguns dos comentários maldosos que recebeu ao longo dos anos. Cristina Ferreira respondeu às acusações, referindo que já tinha feito um vestido do género em 2022.



Outro dos destaques desta festa da TVI foi Alexandra Lencastre, que apareceu de muletas. A atriz revelou que teve um acidente durante as gravações da novela ‘Flor Sem Tempo’, da SIC.

Mais sobre