Cristina Ferreira acusada de plagiar sapatos

Cristina Ferreira

Foto: Instagram

01:30

Carolina Cunha

Cristina Ferreira está a acusada de plágio por uma marca portuguesa. A denúncia foi feita por Carolina Santos, fundadora da Alameda Turquesa, que afirma que a apresentadora copiou modelos da marca para usar na sua Cristina Collection.Em causa estão duas sandálias, uma das quais se tornou um sucesso depois de ter sido usada pela atriz Sofia Vergara. Segundo a responsável pela marca, a estrela da SIC replicou os modelos com maior destaque da coleção a um preço reduzido para captar o público. "Não é copiado apenas o trabalho manual, mas a própria forma", diz Carolina, acrescentando que pediram à empresa que gere a marca de Cristina que retirasse os modelos do mercado, mas sem sucesso. "O feedback que tivemos foi que precisavam de tempo para ver o que se passava, mas depois ela aparece no programa com uma das sandálias copiadas. É uma provocação", lamenta ao ‘Observador’.Face à polémica, Cristina emitiu um comunicado em que garante que as acusações são "falsas e injustas", referindo que "todos os produtos da marca são concebidos tendo em conta as tendências de moda mundiais". "É tão gritante a falsidade das acusações proferidas pela marca Alameda Turquesa que bastará fazer uma pesquisa nos sites de várias marcas de calçado internacionais para confirmar que há vários modelos semelhantes", pode ler-se no comunicado. A apresentadora admite mesmo avançar com um processo, por difamação, contra a marca.