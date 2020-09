Cristina Ferreira acusada de querer ser o centro das atenções com chacota nas redes sociais

Cristina Ferreira tem estado no centro das atenções desde que regressou à TVI e se tornou não só diretora de entretenimento e ficção do canal como acionista da 'Media Capital'.A apresentadora não escapa às várias reações dos seguidores sobre esta nova etapa profissional, que tem intitulado como 'A era da Cristina', ao assumir o cargo na estação de Queluz.Nas redes sociais, a estrela está a ser alvo de chacota depois de terem sido partilhadas várias imagens que a colocam como protagonista de alguns programas e novelas do canal, alegando que Cristina quer estar sempre no centro das atenções., ironizou a publicação.Nas imagens, podemos ver a série juvenil 'Morangos com Açúcar' ser chamada de 'Cristina com Açúcar', o programa 'Você na TV', de 'Eu na TV', a novela 'Quer o Destino' de 'Quer a Cristina', entre outras.Os internautas não resistiram a deixar alguns comentários e lançar algumas 'farpas' à apresentadora.pode ler-se., brincou outro seguidor.