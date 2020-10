Cristina Ferreira admite mágoa e dor: "Foi o período mais difícil da minha vida"

assume que não tem vivido dias fáceis desde que se mudou da SIC para a TVI e que, apesar de se considerar uma mulher forte, sofreu com a avalanche de críticas de que tem sido alvo.começou por escrever, acrescentando que viveu momentos de grande introspeção."Tentei encontrar-me porque a força aparente nem sempre é a que realmente existe. Sou gente como todos. Vi, li, senti tudo o que de pior possam imaginar. Foi duro, muito duro. Talvez o período mais difícil da minha vida. O amor com que me norteei sempre não era o suficiente para me fazer sentir bem".Ultrapassada a pior fase da 'tempestade', Cristina diz que a partir de agora não se vai deixar abater.