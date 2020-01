Cristina Ferreira admite que o filho "não liga" ao seu programa

"Viu zero", começou por dizer, ao contar a situação.



Cristina Ferreira não podia estar mais feliz depois de comemorar o 1º ano do 'Programa da Cristina'.Radiante com o programa especial que dedicou à data, com oito horas de emissão na antena do canal, a apresentadora contou que o filho, Tiago, fruto da ex-relação com António Casinhas, não viu nada do programa.

"‘Oh filho, tu não viste nem um minuto do programa da mãe?", contou a estrela da estação de Paço de Arcos sobre o que perguntou ao filho, ao que Tiago respondeu: "Eu sou lá homem para ver essas coisas".



Cristina Ferreira garante que Tiago "não liga" ao seu trabalho e que admite ter outras coisas para ver.



Recorde-se que Cristina Ferreira estreou o seu programa a solo nas manhãs no dia sete de janeiro. A emissão que dedicou ao 1º aniversário do formato contou com a partilha de vários momentos vividos ao longo do tempo e Cristina não escondeu a emoção.



"Agora que parei sinto-me vazia. Porque me dei por inteiro no programa de hoje. Porque a nossa festa foi o que somos diariamente. A casa da vida. Com tudo o que ela encerra. Obrigada por tantas mensagens.", escreveu Cristina nas redes sociais, onde também não poupou os mimos ao 'vizinho', Cláudio Ramos. "O vizinho que eu sem saber sempre desejei. O que se tornou meu. Desde o primeiro dia. E meu será para sempre", disse.