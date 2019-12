Cristina Ferreira afastada da programação de Natal da SIC

A estação de Paço de Arcos prefere apostar em outros formatos do canal

Cristina Ferreira

16:07

A estação de Paço de Arcos prefere apostar noutros formatos. João Baião é a aposta para este Natal para animar a casa dos portugueses na manhã de segunda-feira, dia 23, com uma emissão especial de 'Olhó Baião'. Na véspera e dia de Natal é a vez do cinema. Dia 26 e 27 a opção é a 'Árvores dos Desejos', de João Manzarra.



Quanto à programação de Ano Novo, ainda não é conhecida a aposta da SIC.



Apesar de ser um dos programas de maior sucesso da televisão nacional, durante a quadra natalícia,Desde a sua estreia, a 7 de janeiro de 2019, que o formato que não falhou um dia de emisão, mas agora vai ter uma pausa na grelha do canal.algo que nunca tinha acontecido até à data uma vez que o apresentador assumiu a condução do programa aquando as férias da apresentadora.