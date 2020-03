Cristina Ferreira afastada do filho dentro da própria casa: "Nunca mais lhe dei um beijo"

"Nunca mais dei um beijo ao meu filho. Ainda hoje me pediu, dei-lhe na parte trás da cabeça. Uma vez que saio de casa, tenho de ter esses cuidados", contou o rosto das manhãs da estação de Paço de Arcos.





Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

Cristina Ferreira partilhou um desabado durante a emissão do 'Programa da Cristina' esta terça-feira, dia 31 de março.A apresentadora mostrou que apesar de ter regressado ao trabalho continua a tomar alguns cuidados quando chega a casa, onde esteve a cumprir o isolamento social apenas na companhia do filho, Tiago, de onze anos, antes de voltar à antena da SIC.Além de tentar manter a distância de segurança do menino, Cristina revelou ainda que faz questão de tirar a roupa e os sapatos antes de entrar em casa.Recorde-se que Cristina Ferreira chegou a partilhar momentos durante a quarentena com o filho em casa. Era Tiago quem lhe tirava fotografias para se manter em contacto com as redes sociais.Após regressar à televisão, Cristina Ferreira tem desabafado sobre o medo que sente em relação ao período que se atravessa devido ao surto de coronavírus. A apresentadora emocionou-se em direto ao confessar que também gostaria de estar em casa, como forma de alertar os telespectadores. Além disso, Cristina surgiu mais magra e com menos ânimo, algo que preocupou os fãs.