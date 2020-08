Cristina Ferreira alega "justa causa" para saída da SIC e promete guerra em tribunal

Depois de ter recebido, da parte da SIC, uma notificação para pagar, em 15 dias, mais de 20 milhões de euros devido à quebra de contrato com a estação,já fez saber que não vai pagar e que está pronta para uma batalha judicial.Em tribunal, a estrela prepara-se para alegar várias falhas no contrato com a SIC, que não lhe terá permitido desenvolver pontos que estão por escrito no contrato assinado entre ambas as partes.", diz uma fonte à 'TV Mais'.Outro ponto que Cristina irá alegar em tribunal é o facto de nunca ter podido de desempenhar o cargo de consultora-executiva da direção de entretenimento. "Não lhe era dado poder de decisão, o que muito a desiludiu".Estes são apenas alguns factos que Cristina se prepara para apresentar em tribunal e que motivaram a sua saída abrupta da estação.Entretanto, no início de setembro termina o prazo de pagamento da indemnização por parte de Cristina Ferreira, mas a agora estrela da TVI já revelou estar disposta a ir até às últimas instâncias para lutar pela sua verdade.