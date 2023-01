Cristina Ferreira almoça com o patrão em semana polémica

Foi uma semana de emoções fortes para Cristina Ferreira. Se, por um lado, era evidente o contentamento pelo facto de a ‘Cristina Talks’ ter levado 10 mil pessoas ao Altice Arena, em Lisboa; por outro, sentiu necessidade de se retratar no programa da tarde, conduzido por Manuel Luís Goucha.Entretanto, surgiu outra polémica com o apresentador Santiago Lagoá [ver caixa]. Assim, era com alguma expectativa que Cristina Ferreira era aguardada, esta sexta-feira, ao pequeno-almoço nos festejos do segundo aniversário do ‘Esta Manhã’ e, um pouco depois, na apresentação de ‘Vai ou Racha’, o novo programa de Pedro Teixeira.