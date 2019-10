Cristina Ferreira alvo de chuva de críticas devido ao luxo exibido no Globos de Ouro

O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, estendeu a passadeira vermelha às personalidades de maior relevância no panorama nacional, na XXIV gala dos Globos de Ouro.Tal como previsto, Cristina Ferreira foi a grande anfitriã da noite, que foi programada durante largos meses e nenhum pormenor foi esquecido.Pela primeira vez a apresentar a cerimónia, o rosto da SIC utilizou cinco vestidos excêntricos – entre os quais um com a imagem de Nossa Senhora de Fátima – mas o resultado não foi o esperado.As críticas em torno dos visuais da estrela multiplicaram-se e as redes sociais encheram-se de imagens animadas a gozar com os visuais de Cristina, que irritou ainda o público ao ostentar joias, como um colar que usou no valor de um milhão de euros.Além de anfitriã, Cristina também foi premiada com o globo de ouro de Personalidade do Ano na área do entretenimento.As palavras pouco humildes no discurso de agradecimento também suscitaram uma onda de descontentamento. A somar a tudo isto, há ainda críticas à falta de naturalidade em palco e ao nervosismo de Cristina, que nunca escondeu que conduzir os Globos era um sonho.A "rainha da noite" acabou por ser Bárbara Guimarães. Um título atribuído pela SIC numa das redes sociais da estação.