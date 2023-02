Cristina Ferreira apoia-se nos amigos em fase difícil Apresentadora da TVI faz declaração a Ruben Rua, um “amor indestrutível”, garante.

Vanessa Fidalgo

Os amigos são, cada vez mais, um refúgio para Cristina Ferreira, que tem enfrentado semanas difíceis por conta das polémicas que a envolvem, nomeadamente devido às declarações nas ‘Cristina Talks’ e à alegada relação tensa com José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI (que a diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo fez esta quinta-feira questão de desmentir). Talvez por isso, a apresentadora fez cada vez mais questão de escrever declarações públicas de “amor” àqueles que lhe são mais próximos. É o caso de Ruben Rua, que completou 36 anos na 4ª-feira, e com quem mantém uma “relação de amor indestrutível”.



“Estamos um para o outro em tudo. Já conversámos horas infinitas. Viajámos juntos. Mudámos os dois, como se pretende no que se chama crescimento. Mas continuamos iguais no que nos une. A minha vida é mais bonita porque o Ruben faz parte dela. Um dia, quando estivermos em Ibiza, a celebrar os 80, vamos brindar ao dia em que alguém se lembrou de cruzar os nossos caminhos. Eu estarei aqui. Sempre”, escreveu Cristina.

