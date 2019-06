Cristina Ferreira aposta em novo visual

Mais loira que nunca e com um vestido preto que realça ainda mais a cor, o rosto da SIC conquistou diversos comentários nas redes sociais dos seguidores que reagiram de imediato à mudança de visual.



Contudo, não se sabe se, de facto, o tom de cabelo será permanente ou se se trata de uma peruca, tendo em conta o curto espaço de tempo que Cristina teve para fazer a coloração, pois durante o programa desta manhã o visual continuava intacto.





Ver esta publicação no Instagram Arranque oficial dos Globos de Ouro Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 5 de Jun, 2019 às 6:10 PDT





Cristina Ferreira será a apresentadora da Gala dos Globos de Ouro, da SIC, marcada para o próximo mês de setembro.A apresentadora já deu o arranque de todos os preparativos e surgiu esta quarta-feira, 5 de junho, com um novo visual.Cristina decidiu pintar o cabelo na totalidade com uma tonalidade bem mais clara do que a já habitual.