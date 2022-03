Cristina Ferreira aproveita dias de sol no Funchal

01:30

Cristina Ferreira tirou uns dias de folga e foi até ao Funchal, na Madeira, depois de um mês incansável e de um fim de semana imparável, com duas galas consecutivas do ‘Big Brother Famosos’ (TVI): o término de uma edição e o arranque de outra. “Depois de um mês cheio de trabalho, sem dias de folga, era só isto. No melhor sítio do mundo”, escreveu a apresentadora da estação de Queluz de Baixo.









No meio do Atlântico, Cristina Ferreira desfrutou de uma “sensação de paz” num hotel de luxo e visitou o que de melhor tem a ilha. Com direito a sol, passeios de barco, treinos, espetadas e poncha, claro.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aproveitou ainda para se juntar a Dolores e Elma Aveiro num “jantar prometido há muito tempo” e onde se divertiu muito. “A Dolores vai mais à frente do que nós, que ela já bebeu duas [ponchas]”, disse num story que publicou a brincar com a mãe de Cristiano Ronaldo. “É a maior”, disse ainda sobre a matriarca do clã Aveiro.