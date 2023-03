Cristina Ferreira arrasa em noite louca em Madrid

Cristina Ferreira

Foto: José Ferreira

A diretora de entretenimento e ficção da TVI tem partilhado alguns dos momentos de diversão desta viagem à capital espanhola. Na passada sexta-feira, 10 de março, Cristina Ferreira foi jantar ao restaurante Arrogante, um jantar muito animado que a levou a estrear a pista de dança.



"Esta era a música com que eu trocava o vestido no programa", escreveu Cristina.





Cristina Ferreira viajou até Madrid na companhia de alguns amigos, e uma delas é María Lázaro que trabalhou na TVI, no 'Dança com as Estrelas', revelou a apresentadora através de uma história no Instagram.