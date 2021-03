Cristina Ferreira arrasa SIC em entrevista a Goucha: "Não sou escrava de nada"

recebeuno seu programa 'Goucha', da TVI, esta sexta-feira, 26 de março. Os dois amigos debruçaram-se sobre o caminho que a apresentadora tem feito até chegar a Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo.Cristina Ferreira confessa que se tornou uma mulher mais resiliente e que teve de criar uma cápsula para se proteger comentários que recebe. "Para sobreviveres tenho de ser dura, fria... Infelizmente, tive de tirar afeto do meu trabalho", confessou.Sobre os despedimentos que têm acontecido no canal, a amiga de Ruben Rua admite que lhe custa prescindir dos serviços dos colegas. "As decisões que tomo têm implicação na vida das pessoas. Essas decisões têm de ser tomadas friamente.. Não menti a ninguém desde que cheguei [à TVI]", garante.Em relação à saída de Fátima Lopes, a apresentadora lamenta não ter conseguido manter a colega no canal., garante. Já em relação à saída de Isabel Silva, Cristina Ferreira afirma que tem uma boa relação com a apresentadora.O tema da saída da SIC para Queluz de Baixo foi também, abordado por Cristina Ferreira, que confessa alguma desilusão pelo processo movido pela estação, em que lhe são exigidos mais de 20 milhões de euros., começa por afirmar."Há um contrato. Há alíneas desse contrato... se não houvesse alíneas que nos permitissem sair vivíamos numa escravatura. Eu tinha chegado ao fim do meu caminho. Se fui feliz, fui. Mas surgiu uma oportunidade.", garante recordando a sua quebra de contrato.Cristina Ferreira afirma, ainda, que não ficou contente com a postura adotada pela direção da SIC quando comunicou a sua decisão de sair do canal., lamenta.A apresentadora falou ainda sobre o seu novo projeto, 'Cristina ComVida', que estreia segunda-feira, 29 de março, a apresentadora recorda que é um desafio que estava na gaveta há muitos anos., refere sobre a escolha da SIC manter o programa 'Casa Feliz'.