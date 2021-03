Cristina Ferreira arrasa SIC: “Gosto de ganhar com o que é meu”

A mudança de Cristina Ferreira da SIC para a TVI continua envolta em polémica. O caso está em tribunal com a televisão de Paço de Arcos a exigir uma indemnização milionária - mais de 20 milhões de euros - pela quebra de contrato de exclusividade.Esta sexta-feira, em conversa com Manuel Luís Goucha, a apresentadora revela-se tranquila sobre qualquer que seja a decisão judicial que venha a ser tomada: "Eu não vou deixar de fazer nada na minha vida porque os outros exigem. Há um contrato? Há. Fui muito feliz? Fui. Queria esta oportunidade. Porque é que tenho de ser condenada? Se tiver de pagar [a indemnização], pago."Prestes a estrear o seu novo programa ‘Cristina ComVida’, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esclarece as semelhanças com ‘O Programa da Cristina’. "É o projeto que eu levei de alguma forma para o outro lado [referindo-se à SIC]. [O ‘Cristina ComVida’] é mais curto. Este sim, é aquele projeto. Ele não esteve do outro lado."Aos olhos da apresentadora, o programa ‘Casa Feliz’ mantém uma estrutura idêntica ao ‘Programa de Cristina’. "Ainda lá está um bocadinho do que eu deixei. É o que querem fazer. Eu gosto de ganhar com o que é meu."Sobre as críticas de que tem sido alvo desde que assumiu a direção da TVI, Cristina defende-se: "Não me conhecem, como não conhecem qualquer pessoa que está em televisão."